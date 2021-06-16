ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 June, 2021

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني ومندوب ألمانيا السفير كريستوف هيزغن، أهمية سرعة خروج القوات والمرتزقة الأجانب.

وشدد الطرفان كما جاء في تغريد على الحساب الرسمي للسني، على ضرورة إنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية التي توالت منذ 2011، وإطلاق مسار المصالحة والعدالة الانتقالية.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات التي تسبق مؤتمر برلين2 الذي سيعقد يوم في الثالث والعشرين من يونيو الجاري.

ونوه السني وهيزغن إلى أهمية العمل على إيجاد توافق دولي فاعل وحقيقي لدعم إرادة الليبيين ومخرجات خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي، وتعزيز وتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570-2571 وإرساء مبدأ المحاسبة لكل من يعرقل المسار السياسي السلمي وتوافق الليبيين داخلياً وخارجياً.