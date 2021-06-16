وزيرة الخارجية السودانية: ندعم ليبيا حتى تصل إلى بر الأمان

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 ، نظيرتها السودانية مريم الصادق المهدي ، وذلك على هامش اجتماعات الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعبرت المهدي في مستهل اللقاء عن سعادتها وارتياحها لما وصفته بالتطورات الايجابية والمهمة في ليبيا مشيرة الى أهمية استقرار البلدين.

وكان هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا التي تهم الجانبين، حيث أعربت المهدي عن رغبة بلادها في تطوير وتفعيل علاقاتها مع ليبيا، داعية الى إعادة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين والتى لم تنعقد منذ عام 2002، مؤكدة على ضرورة وأهمية احيائها.

وجددت وزير خارجية السودان موقف بلادها الداعم لخارطة الطريق، والتي تهدف إلى الوصول بليبيا إلى بر الأمان.

كما اشادت وزيرة الخارجية السودانية بمبادرة استقرار ليبيا، والتي شكلت أول مبادرة ليبية تستند الى سيادة ليبيا، وسلامة اراضيها، واستقلال قرارها السياسي.

ومن جهتها أشادت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بموقف السودان الشقيق تجاه شقيقه الشعب الليبي ، والذي يشكل محل تقدير من الجميع، مشيرة الى أن هناك حاجة ماسة للعمل معا وتوحيد الجهود إتجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في معالجة العديد من الملفات وعلى رأسها، المرتزقة والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب والجريمة المنظمة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في البلدين الشقيقين.