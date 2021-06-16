سواعد وطنية تبدأ في إجراء العمرة الجزئية لمصفاة السرير

أكدت إدارة العمليات والصيانة والمصافي بشركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الأربعاء، أن «سواعد وطنية» بدأت في تنفيذ العمرة الجزئية لمصفاة السرير أمس الثلاثاء، والتي ستستمر حتى منتصف يوليو المقبل وفقا لمخططات زمنية معدة مسبقا.

وأوضحت إدارة العمليات والصيانة والمصافي بالشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن العمرة الجزئية لمصفاة السرير تشمل أعمال الصيانة والتنظيف والفحوصات والاختبارات للمبادلات الحرارية، ومبردات الهواء، والأبراج، والسخانات، والمراجل البخارية، وخطوط الأنابيب والصمامات ومحابس البخار، والمحركات، والمحولات الكهربائية.

وتجري أعمال الصيانة تحت إشراف لجنة ميدانية شكلها رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط تضم عدد من مستخدمي إدارة الصيانة من وحدات الصيانة الميكانيكية والصيانة الكهربائية وصيانة الآلات الدقيقة وصيانة الأنابيب وصيانة التكييف، بالإضافة إلى مستخدمين من إدارة المصافي وإدارة الشؤون الفنية وإدارة النقل وإدارة السلامة، بحسب المصدر.

وتعمل مصفاة السرير بطاقة تكريرية تصل إلى 10 آلاف برميل يوميًا من منتجات الديزل والوقود والكيروسين والوقود الثقيل، وتحال هذه المنتجات إلى شركة البريقة لتسويق النفط لتسويقها محليًا.

وأنشأت مصفاة السرير عام 1984 وبدأت الإنتاج الفعلي في سنة 1989 وضمتها المؤسسة الوطنية للنفط عام 1991 إلى شركة الخليج العربي للنفط لتصبح ضمن أصول الشركة الثابتة في امتياز 65.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا