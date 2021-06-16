المستشار صالح يؤكد للسائح رفضه لأي محاولات تهدف لعرقلة وتأجيل الانتخابات

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في مكتبه بمدينة القبة اليوم، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح.

حيث أكد المستشار صالح رفضه لأي محاولات تهدف لعرقلة وتأجيل الانتخابات عن الموعد المحدد في الـ24 من ديسمبر القادم، وضرورة العمل على الوفاء بهذا الاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما أكد المستشار صالح على ضرورة عدم مصادرة حق الشعب الليبي في اختيار الرئيس بطريقة مباشرة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

فيما أكد السايح جاهزية المفوضية من النواحي الفنية لتنظيم الانتخابات في الموعد المقرر في الـ24 من ديسمبر.

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