الغويل يدعو الشركات التشيكية للعمل في ليبيا ودفع عجلة الاقتصاد

استقبل اليوم الأربعاء، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل سفير جمهورية التشيك بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، حيث تباحث الطرفان سُبل التعاون المُشترك وتعزيز التواصل بين البلدين.

وأكد الوزير عن عميق اهتمامه بالدور الاقتصادي التي تقوم به جمهورية التشيك في ليبيا ،كما عبر السفير عن عمق الصداقة الليبية لبلده وعن استعداده لتقديم كافة الخدمات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية.

وقد دعا الوزير الى عودة الشركات التشيكية للعمل في ليبيا للدفع بعجلة التنمية وكافة الانشطة الاقتصادية.

كما تقدم السفير بدعوة الوزير لزيارة جمهورية التشيك في أقرب فرصة ممكنة للوقوف على الخدمات التعليمية والصحية هناك وسبل الاستفادة منها في القطاع الحكومي الليبي.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

