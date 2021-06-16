تذليل الصعاب في قطاع النفط محور مباحثات صنع الله وخالد مازن وفرج اقعيم

استقبل مصطفي صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021 معالي وزير الداخلية عميد خالد مازن و ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم بحضور وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار.

وعقد إجتماع تم فيه مناقشة الامور والقضايا ذات الصلة المشتركة بين الجانبين.

وأعرب مصطفى صنع الله عن شكره وتقديره لوزير الداخلية لمجهوداتهم في تعزيز الامن وتأمين الوطن والمواطن في كافة أنحاء البلاد.

من جانبه أثنى وزير الداخلية عميد مازن خالد على دور المؤسسة الوطنية للنفط ودورها في المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الانتاج والذي يعد مصدر قوت الليبين الوحيد بالرغم من كل الصعوبات، كما وعد بتذليل كافة الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجه عمل المؤسسة وخاصة الاعتداءات المتكررة على أنابيب خطوط النفط و الإشكاليات التي تحدث من حين لآخر أمام المواقع النفطية وتعطل عملها .