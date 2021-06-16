ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 June, 2021

قال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، إنه يبحث مع وزير العمل الليبي الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأشار إلى أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم فى توفير العديد من فرص العمل للمصريين بليبيا، موضحا أن المشروعات القومية المصرية الجديدة قدمت العديد من فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات المصرية.

وأضاف سعفان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيض معدلات البطالة، فى إطار استراتيجية الدولة حتى عام 2030، كما أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية، يتركز في الحفاظ على العمالة المصرية الموجودة بهذه الدول، من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولا بأول والعمل على حلها.

وعن تفاصيل تعرض مواطن مصري بالكويت لحادث، ذكر وزير القوى العاملة، أنه تم التواصل مع السفارة المصرية فى الكويت بعد حادث تعرض له المواطن المصري، عبد النبي دشناوي محمد محمود، الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت، موضحا أن سيارة كان يقودها شاب من جنسية آسيوية قامت باقتحام المحل، ما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعض الإصابات السطحية للمواطن الذى يعمل بائعا داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء.

وأشار وزير القوى العاملة، إلى أن المواطن المصري فى الكويت سجل فيديو لطمأنة أسرته وذويه عن حالته الصحية.