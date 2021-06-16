الزناتي يوجه بخطة عاجلة لاحتواء الوضع الوبائي بمنطقة الشويرف

بالتنسيق مع مراكز العزل بغريان وودان ومركز الفلترة بابراك الشاطئ، قامت إدارة الطوارئ بوزارة الصحة بوضع خطة عاجلة لاحتواء الوضع الوبائي في بلدية الشويرف، واستقبال الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا.

حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الاحتياجات المستعجلة للمستشفى كوسائل الحماية الشخصية وأسطوانات الأكسجين.

يذكر أن هذه الخطوة جاءت بناء على التعليمات العاجلة لوزير الصحة، علي الزناتي، باتخاذ ما يلزم من إجراءات للاستجابة السريعة للنداء الذي أطلقته بلدية الشويرف، بشأن تفشي وباء فيروس كورونا بشكل كبير، وازدياد أعداد الحالات داخل البلدية.

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