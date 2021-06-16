بايدن: أجندتي ليست ضد روسيا ولن نتساهل مع انتهاك سيادتنا

عقب اللقاء الأول الذي جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتن، والذي استمر نحو 3 ساعات، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه يريد “علاقات مستقرة” مع روسيا، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة “لن تتساهل مع انتهاك سيادتها”.

وأوضح بايدن في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عقب القمة، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن مجموعة من القضايا المهمة، من بينها “التعاون الاستراتيجي، والهجمات السيبيرانية، وحقوق الإنسان، واعتقال روسيا للمعارض أليكسي نافالني، والملف النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا سوريا وليبيا، والتعاون في القطب الشمالي”.

وأضاف: “أنا وبوتن تبادلنا المسؤولية المشتركة لإدارة العلاقات بين أكبر دولتين.. يجب أن تكون علاقتنا مستمرة ويكمن التنبؤ بها، وأن نكون منفتحين على التعاون حسب مصالحنا المشتركة”.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا “أخبرت بوتن أن أجندتي ليست ضد روسيا أو أي طرف آخر، وإنما لمصلحة الشعب الأميركي”.



وصف بايدن النقاشات التي جمعته مع ببوتن بأنها “إيجابية”. وقال ن “نبرة اللقاء برمته… كانت جيدة وايجابية”.

وبشأن ملاحقة المجرمين، قال بايدن أنهما سيجريان محادثات إضافية حول ملاحقة المجرمين الذين يشنون هجمات القرصنة بغرض طلب فدى.