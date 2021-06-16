ليبيا الان

الحكم المحلي تناقش مسارات عمل مشروع التعافي والاستقرار المنفذ في 24 بلدية

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

ناقش وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، مسارات العمل على مشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، المنفذ في 24 بلدية.

جاء ذلك خلال لقاء التومي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ورئيس العمليات بالاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل عن منظمة يونيسيف، حيث تنضوي تحت المشروع عدة برامج تنموية وتدريبية، من بينها برنامج بلديتي، الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ويونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك