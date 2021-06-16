الحكم المحلي تناقش مسارات عمل مشروع التعافي والاستقرار المنفذ في 24 بلدية

ناقش وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، مسارات العمل على مشروع التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، المنفذ في 24 بلدية.

جاء ذلك خلال لقاء التومي مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، ورئيس العمليات بالاتحاد الأوروبي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل عن منظمة يونيسيف، حيث تنضوي تحت المشروع عدة برامج تنموية وتدريبية، من بينها برنامج بلديتي، الذي تشرف على تنفيذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي ويونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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