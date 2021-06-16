وزير الداخلية يعد بتذليل الصعاب والتحديات الأمنية لقطاع النفط

وعد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، العميد خالد مازن بتذليل كافة الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجه عمل المؤسسة الوطنية للنفط وخاصة الاعتداءات المتكررة على أنابيب خطوط النفط والإشكاليات التي تحدث من حين لآخر أمام المواقع النفطية وتعطل عملها.

جاء ذلك خلال لقاء مازن ووكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة في طرابلس، بحضور وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله مناقشة الأمور والقضايا ذات الصلة المشتركة بين المؤسسة ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن صنع الله أشاد من جانبه بجهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن وتأمين الوطن والمواطن في كافة أنحاء البلاد.

من جانبه أثنى وزير الداخلية عميد خالد مازن على دور المؤسسة الوطنية للنفط «في المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الانتاج الذي يعد مصدر قوت الليبيين الوحيد بالرغم من كل الصعوبات»، بحسب المؤسسة.

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