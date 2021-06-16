مستشار رئيس البرلمان: عقيلة صالح داعم للثقافة والمطالعة والقراءة

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، اليوم الأربعاء، وزيرة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي، أكد في تصريحات صحافية رصدتها ” الساعة 24 ” ، أن المستشار صالح شدد على أهمية دور الثقافة في هذا الوقت بالذات والتنمية المعرفية لما لها من تأثير ايجابي على المجتمع الليبي وتبصيره بكثير من الأمور والمواضيع من خلال برنامج عام تعده وزارة الثقافة.

وأوضح الصافي، أن المستشار عقيلة صالح أكد على أهمية دعم الثقافة وتسهيل كافة السبل لها لتنفيذ برامجها من قبل الحكومة والاهتمام بالمراكز الثقافية بالمدن وحث المواطنين علي المطالعة والقراءة.

وأكد الصافي، أن الوزيرة ثمنت عاليا اهتمام رئيس مجلس النواب بالجانب الثقافي والمعرفي وأنها تتمني مزيد الدعم للثقافة من قبل مجلس النواب أيضا.