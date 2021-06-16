ليبيا الان

أوفيتشا: اكتشفنا كيف يمكن للقطاع الخاص الألماني المساهمة في تنمية ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خلال اجتماع بين السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا مع رجال أعمال من بنغازي تمت مناقشة كيفية اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص الألماني المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في شرق البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • This is poolshiiit – of Isreal and germany – Thives – of nationality faking companies …!!!!!

    Just investgate about them companies in Germany and arab world in Emaraties-

    رد

  • شركة اجنحة الشام طائراتها ليبية ـ وتم سرقتها من منظمة الصحة الأوروبية ـ ونظام بشار الاسد السوري ويتم نقل المرتزقة بها ااالى بنغازي ومصر –

    youtube.com/watch?v=qWQ5AFMoDlw

    رد