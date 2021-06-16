أوفيتشا: اكتشفنا كيف يمكن للقطاع الخاص الألماني المساهمة في تنمية ليبيا

خلال اجتماع بين السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا مع رجال أعمال من بنغازي تمت مناقشة كيفية اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص الألماني المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في شرق البلاد.
تعليقات
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This is poolshiiit – of Isreal and germany – Thives – of nationality faking companies …!!!!!
Just investgate about them companies in Germany and arab world in Emaraties-
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التزوير في الجوازات في الأمارات والدول العربية
youtube.com/watch?v=x1DLKhjVQj8
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شركة اجنحة الشام طائراتها ليبية ـ وتم سرقتها من منظمة الصحة الأوروبية ـ ونظام بشار الاسد السوري ويتم نقل المرتزقة بها ااالى بنغازي ومصر –
youtube.com/watch?v=qWQ5AFMoDlw
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