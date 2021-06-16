أوفيتشا: اكتشفنا كيف يمكن للقطاع الخاص الألماني المساهمة في تنمية ليبيا

خلال اجتماع بين السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا مع رجال أعمال من بنغازي تمت مناقشة كيفية اكتشاف السبل التي يمكن من خلالها للقطاع الخاص الألماني المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية في شرق البلاد.

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