ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

16 June, 2021

وصل وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي مساء اليوم الاربعاء 16 يونيو ، إلى مطار الابرق وذلك ضمن خطة وزارة الحكم المحلي للوقوف على اهم التحديات و المطالب ذات الطابع الخدمي والتنموي لبلديات المنطقة الشرقية وسيتم ذلك ضمن اجتماع تقابلي مع عمداء البلديات.

وكان في استقبال الدكتور بدر الدين التومي وفدا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية على رأسهم عميد بلدية البيضاء أ. علي حسين و رئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية السيد صالح خطاب ومجموعة من أعيان وحكماء الجبل الاخضر.