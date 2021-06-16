ليبيا الان

خطة فرنسية لإخراج جميع المرتزقة من ليبيا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حثت فرنسا الولايات المتحدة وآخرين على تبنّي خطة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، البلد الذي هزته الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة.

تحدد الخطة – التي اطلعت عليها صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية – جدولًا زمنيًا مدته ستة أشهر تقترح أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليها المرتزقة المدعومون من روسيا والقوات التركية النظامية. تم تداول الاقتراح المكون من صفحتين لعدة أسابيع بين المسؤولين الدبلوماسيين في الدول المعنية، وفقًا لمسؤولين مُطّلعين على المحادثات.

وقال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة في الأيام الأخيرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا. وناقش ماكرون الخطة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت في اجتماع مجموعة الدول السبع في إنجلترا، قبل أن يطرحها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في قمة الناتو في بروكسل.

وذكرت الصحيفة أن الهدف النهائي هو زيادة الاستقرار في بلد على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي خلق تحديات الهجرة ومخاطر الإرهاب في أوروبا، وكان اللاعبون الرئيسيون يحاولون ترسيخ وقف إطلاق النار في الحرب الأهلية الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي.

ورأت الصحيفة أن موقف حكومة الوحدة الوطنية لا يزال محفوفًا بالمخاطر قبل انتخابات ديسمبر، حيث يمتلك المشير خليفة حفتر دعما عسكريا كبيرا، ولا يزال المقاتلون المدعومون من تركيا وروسيا في البلاد. ومما يضاعف من هذه التحديات حقيقة أن تركيا وروسيا دخلتا الحرب على جانبين متعارضين- تركيا وراء حكومة طرابلس وروسيا وراء حفتر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الفكرة وراء خطة ماكرون هي الاستفادة من ثقل أمريكا واستخدام ذلك كوسيلة ضغط للضغط على تركيا وروسيا لسحب القوات التابعة لهما. وأضافت أنه تحول تكتيكي بالنسبة لماكرون، حيث يتبنى نهجًا أكثر جماعية يمكن أن ينتهي به الأمر إلى تقديم فوز في السياسة الخارجية لشخص آخر – جو بايدن.

تفاصيل الخطة

بموجب خطة ماكرون، ستسحب تركيا أولاً المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة الوفاق المساعدة لصد هجوم الجيش الوطني، ويمكن أن تتم هذه الخطوة في أقرب وقت في 1 يوليو.

ووفق صحيفة “بوليتيكو”، ستشهد المرحلة الثانية سحب روسيا قوات فاغنر وسحب تركيا جنودها. قد تكون الخطوة المقترحة لشهر سبتمبر، أكثر صعوبة، بالنظر إلى أنها تعادل القوات التركية، التي تمت دعوتها إلى البلاد من قبل حكومة معترف بها دوليًا، والميليشيات الخاصة المرتبطة بروسيا هناك بشكل غير قانوني.

تقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة حاليًا بين أولئك الذين دافعوا عن حكومة طرابلس، وأولئك الذين يقاتلون من أجل حفتر. ظاهريًا، ستجعل هذه الخطوة الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هو المجموعة المهيمنة. هذه الحقيقة قد تجعل من الصعب تطبيقها من الذين يدعمون طرابلس. يمكن اعتبار النتيجة أيضًا بمثابة مكافأة لهجوم حفتر على طرابلس، وتهدد بتعزيز التصور القائل إن فرنسا قريبة جدًا من حفتر، الذي كان الشريك المفضل للبلاد في قتالها ضد تنظيم داعش والجماعات الجهادية في المنطقة.

الاقتراح محاولة لبدء الجهود المتوقفة لإخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا. ويأتي بعد فشل خطتين سابقتين. حيث تضمن وقف إطلاق النار في أكتوبر بندًا يوجه جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة البلاد في غضون 90 يومًا. لكن الموعد النهائي جاء وذهب دون تحرك. وفي وقت لاحق، تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو جميع الأطراف المعنية إلى سحب قواتها الأجنبية، لكن تم تجاهل ذلك بالمثل.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • أكد أحد المحققين في الرقابة الادارية والأمن الوقائي ـ
    بأن تسمية العاملين والصحفيين لمكافحة فيروس كورونا
    ـ” بالجيش الأبيض ” ـ هي تسمية عنصرية ومشكوك في صدقها ـ
    وأنها منظمة عنصرية تستهدف المسلمين واصحاب الدول الاصليين وتصفية حقوقهم ودفعهم للموت البطيء ـ
    غعلى ذلك يجب الأبلاغ عن أي شبهات تعمل في مجال الصحة وللتمريض في المناطق الليبية . وعدم تصديق الاشاعات التي ينشرها الجيش الأبيض الوهمي العنصري ”

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  • هو ليس بنعامة ولكنه وقح وذميم هذا المدعو ماكرون كاره العرب والمسلمين . ساوى بين الفاكنر والقوات التركيه التي أتت الى ليبيا بدعوة من الحكومه الشرعية . انه لايريد سلاما في ليبيا. هذه ليست سياسيه وإنما احتقار القوي للضعيف والضعيف هنا الشعب الليبي كما يظن ماكرون. تسقط فرنسا قاهرة الشعوب.

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  • تحليل ساذج جدا وغبى وغير عملى مثل تفكير الاخوانى الغبى جدا محمد العلاقى الذى يتنفس الكذب فالحقائق على الارض واضحة وهى :-
    الجيش الوطنى مكلف بقرار من مجلس النواب بمحاربة الارهاب ياكلاب ونغس هذا البرامان بنفس النواب هم من منحوا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ورفضوا منحها لحكومة السراج الغير شرعية .
    تما دخول الاتراك لليبيا فاتفاقية من طرف واحد فى تركيا وقع عليها رئيس منتخب وصدق عليها البرلمان التركى بينما وقع السراج منفردا بالمخالفة لانغاق الصخيرات قرار المجلس الرئاسى يكون بالتوافق بين اعضاء المجلس التسعة ممثلين عم الاقاليم الثلاثة وهذا مستحيل لانسحاب اربعة منهم رفضوا الاتفاق فى بيان رسمى منهم الكونى نائب رئيس المجلس الحالى فهل يستطيع المنفى الان وهو رئيس المدلس الرئاسى التوقيع منفردا لاتفاقية عسكرية مع مصر !!!
    بالطبع ستتعالى اصوات الخوان هذا باطل ولانهم من اهل البتدل يدافعوا عن الباطل طالما انه فى مصلحتهم حتى لو كان على حساب سيادة وكرامة شعب فالخوان شواذ عن المجتمع الليبى

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