ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

16 June, 2021

قام وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين محمد سعيد زيدان، اليوم الأربعاء بتفقد سير العمل بإدارة شؤون المغتربين، والوقوف على الصعوبات التى تواجهها في اداء دورها المناط بها ،وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على متابعة أوضاع الجاليات الليبية في الخارج والوقوف على مشاكلهم.

وأكد الوكيل على أهمية قيام هذه الإدارة بدورها، من خلال متابعتها لأحوال المغتربين، مثمناً مايقوم به العاملون بهذه الإدارة من جهود تستحق التقدير والثناء ،مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم لهذه الإدارة، وإيجاد الحلول لكافة المختنقات التي تواجهها حتى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه.