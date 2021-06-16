السبت المقبل.. المنتخب في مواجهة فاصلة مع «صقور الجديان» بالدوحة

يواجه المنتخب الليبي لكرة القدم، نظيره السوداني، في العاصمة القطرية الدوحة، في مواجهة فاصلة يوم السبت المقبل ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العرب في قطر.

وأعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الخميس الماضي، القائمة المختارة التي اعتمدها المدرب الإسباني خافيير كليمنتي، بعد أيام قليلة من توقيع عقد عودته لتدريب «فرسان المتوسط» لمواجهة المنتخب السوداني، ضمن تصفيات كأس العرب، المقرر إقامتها في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري.

ودخلت القائمة العديد من الأسماء المعروفة في كرة القدم الليبية، وأسماء جديدة ستلعب أول مرة للمنتخب الوطني، حيث ضمت القائمة 23 لاعبا.

وكانت «الوسط» قد نشرت في خبر سابق أنه سيكون هناك تجمع في طرابلس قبل التحول إلى تونس في معسكر تحضيري بتونس قصير سيتخلله مباراة ودية أمام ليبيريا قبل شد الرحال إلى الدوحة للقاء المنتخب السوداني، في مباراة حاسمة وحيدة تأهيلية إلى بطولة العرب الدوحة 2021.

وخلت القائمة من عدد من المحترفين بسبب ارتباطهم مع أنديتهم من بينهم حمدو الهوني، ومؤيد اللافي ومحمد صولة وسند الورفلي، ومحمد الطبال، والمعتصم المصراتي (المصاب)، وأحمد المقصي. كما خلت من أسماء معروفة في الوسط الرياضي مثل أنيس السلتو ومنصور رزق وربيع الشادي، ومعتز المهدي، وعبدالرحمن العمامي، وإبراهيم أبودبوس، وجبريل مرسال، ومهند أبوعجيلة.

وضمت قائمة المنتخب الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة المنتخب السوداني، كلا من: 1- فيصل البدري (الهلال). 2- شامخ العبيدي (الأهلي بنغازي). 3- السنوسي الهادي (العربي الكويتي)، 4- محمد التهامي (النصر). 5- عبدالله بلعم (الأهلي طرابلس)، 6- أحمد القديري (الاتحاد المصراتي). 7- معاذ عيسى (الاتحاد). 8- نورالدين القليب (السويحلي). 9- مفتاح طقطق (النصر). 10- خالد مجدي (الأهلي طرابلس). 11- محمد زعبيه (الاتحاد). 12- علي سلامة (النصر). 13- أيمن عمير (الاتحاد المصراتي). 14- محمد الترهوني (الأهلي طرابلس). 15- المعتصم الصبو (الاتحاد). 16- محمد المنير (الاتحاد). 17- علي يوسف (الأهلي بنغازي). 18- عبدالله الشريف (النصر). 19- طاهر بن عامر (الأهلي بنغازي). 20- أحمد التربي (الكاظمة الكويتي). 21- محمد نشنوش (الأهلي طرابلس). 22- مراد الوحيشي (الأهلي بنغازي). 23- معاذ اللافي (الاتحاد).