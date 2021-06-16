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رسميا.. محامي “سيف الإسلام” يتسلم منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طتسلم محامي سيف الإسلام القذافي، البريطاني كريم خان، مهامه رسميا، بمنصب مدعي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خلفا للجامبية فاتو بنسودا.

وقاد خان فريق الدفاع عن سيف الإسلام أمام الجنائية الدولية رفقة زوجته المحامية، وسبق أن قاد تحقيقا أمميا خاصا بشأن تنظيم “داعش”.

وقال خان أثناء أداء اليمين في مقر المحكمة في لاهاي: “أتعهد رسميًا بأن أمارس مهامي وسلطاتي مدعيًا عامًا للمحكمة الجنائية الدولية بشرف وأمانة وحياد ووفقًا لما يمليه الضمير”.

وفقا لقناة “فرانس 24″، يبلغ خان 51 عاما من العمر، وتواجهه تحديات كبيرة مطروحة أمامه في محكمة لاهاي الدولية، تشمل تحقيقات مرتبطة بالأراضي الفلسطينية وأفغانستان والفلبين.

وانتخبت الدول الأعضاء في المحكمة خان في فبراير لولاية مدتها تسع سنوات على رأس المحكمة الجنائية الدائمة الوحيدة في العالم.

وبات في أيدي محامي الدفاع السابق لدى المحكمة قضايا عديدة خلفتها المدعية السابقة فاتو بنسودة التي وسعت نشاط المحكمة إلى درجة كبيرة، أدت إلى تعرضها لعقوبات أمريكية رافقتها في الوقت ذاته إخفاقات عديدة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أكد أحد المحققين في الرقابة الادارية والأمن الوقائي ـ
    بأن تسمية العاملين والصحفيين لمكافحة فيروس كورونا
    ـ” بالجيش الأبيض ” ـ هي تسمية عنصرية ومشكوك في صدقها ـ
    وأنها منظمة عنصرية تستهدف المسلمين واصحاب الدول الاصليين وتصفية حقوقهم ودفعهم للموت البطيء ـ
    غعلى ذلك يجب الأبلاغ عن أي شبهات تعمل في مجال الصحة وللتمريض في المناطق الليبية . وعدم تصديق الاشاعات التي ينشرها الجيش الأبيض الوهمي العنصري ”

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  • ياحلاوة ..شد حيلك يامدعى فى قضية اردوغان والسراج كمجرمى حرب ملفهما عندك .وطبعا سيف الاسلام اصبح براءة برة وجوه ومرشح للرئاسة كمنافس لحفتر !! والخاسر فى النهاية الخوان بعد رحيل بن سودا ليلة امهم سوداء

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