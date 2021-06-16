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إبراهيم الزغيد: الجيش خط أحمر ولولاه لما كانت هناك انتخابات

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب “إبراهيم الزغيد”، إن القوات المسلحة العربية الليبية هى حامى الحدود الليبية ضد أى عدوان، وهو الذى سيكون له الشرف فى الإشراف على الانتخابات وحمايتها للوصول بليبيا إلى الطريق الصحيح .

وأضاف الزغيد خلال تصريحات تليفزيونية، رصدتها ” الساعة 24 “، أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مؤكدا أنه لولا القوات المسلحة لما كان هناك مجلس نواب، ولم يكن هناك انتخابات رئاسية مقبلة .

واختتم النائب البرلماني قائلا “الجيش خط أحمر، دونه الموت”، مردفا: “إننا كمجلس نواب داعمون للقوات المسلحة طوال الوقت لأنه حامى الحدود الليبية، وصانع الاستقرار للمواطن الليبى وحائط صد للبلاد ضد العدوان والمليشيات الإرهابية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خليهم في هذيانهم المعهود العملاء احفاد العملاء الجيش هو العزه والكرامه وعصاباتهم الارهابيه لا شئ هراء في الهواء تذهب كالهباء 100حبة كسكسو ما يجنش قنان لو جمعوا جميع تشكيلاتهم الارهابيه ونرتزقتهم السوريه والتشاديه مستحيل يتساووا مع الجيش فهو جيش كبير وقائده مشير وأي معتوه له رآي غير ذلك فهو واهم ومريض نفسي وليس له انتماء للوطن

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