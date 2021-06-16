“التومي” يزور بلديات المنطقة الشرقية للوقوف على احتياجاتها

بدأ وزير الحكم المحلي الدكتور بدر الدين التومي زيارة إلى المنطقة الشرقية.

ووصل التومي مساء اليوم الأربعاء، إلى مطار الأبرق، ومن المقرر عقده اجتماعات مع عمداء بلديات المنطقة الشرقية، للوقوف على أهم التحديات والمطالب ذات الطابع الخدمي والتنموي.

وبحسب إيجاز صحفى لوزارة الحكم المحلي، طالعته ” الساعة 24 “، فإن وفدا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية كان في استقبال التومي على رأسهم عميد بلدية البيضاء علي حسين، ورئيس ديوان وزارة الحكم المحلي بالمنطقة الشرقية صالح خطاب، ومجموعة من أعيان وحكماء الجبل الأخضر.