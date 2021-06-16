بدعوة إيطالية.. عقيلة صالح يزور روما لبحث التطورات الليبية

يصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى روما، الخميس، بدعوة من السلطات الإيطالية.

وأوضح المتحدث باسم رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، لموقع Formiche، أن عقيلة صالح سيبحث مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية دي مايو، مواضيع تتعلق بـ”أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيا”.

وأعلن عقيلة صالح، الأربعاء، “رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021”.

وأوضح عقيلة صالح، خلال استقباله رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور عماد السايح، في القبة، أنه من بين محاولات العرقلة “الدفع بمسودة الدستور المثيرة للجدل للاستفتاء، أو القفز بين مسارات التسوية السياسية لفرض شروط الهدف منها المماطلة وإرباك الأوضاع السياسية لتحقيق هدف التأجيل”.

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