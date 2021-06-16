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العقوري يطالب المنقوش بتعيين مصطفى عبدالجليل مندوبا لليبيا في إحدى البعثات الخارجية  

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، بتعيين رئيس المجلس الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل، ضمن فريق مندوبية ليبيا بجامعة الدول العربية، أو منظمة التعاون الإسلامية، أو منظمة اتحاد المغرب العربي.

جاء ذلك في خطاب أطلعت عليه أخبار ليبيا 24، وجهه العقوري إلى وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش.

وأرفق العقوري سيرة ذاتية خاصة بالمستشار عبدالجليل مؤكدا أنه سيضيف للدبلوماسية الليبية لما يتمتع به من سمعة طيبة لدى الدول العربية والإسلامية، مشيرا إلى أنه ترأس اجتماعات وزراء العدل والداخلية بجامعة الدول العربية لعدد من السنوات إبان عمله كوزير العدل.

الوسوم

المجلس الانتقالي الليبي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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تعليقات

  • المسموعية الطيبة مطلوبة ولكن داخل الوطن اولا واذا وجدت في الخارج دون الداخل فهذه عمالة وخيانة للوطن ؟؟؟!..وصاحبك ياعقوري الذي تزكيه لايملك رصيدا طيبا ولا مسموعية طيبة بين اغلبية ابناء شعبه واذا اردت التأكيد فعليك باستقصاء اراءهم لترى ما لايسرك ولايسر صاحبك ؟..كفى ايها الاوغاد سرقة ونهب وجهوية لعنكم الله واخزاكم ..نحن نريد المخلصين الصادقين ممن لايسئل من اين ؟بل من يفعل ولايتكلم واذا اخد لايرزي ولايتبرم ؟..ايها الملاعين الاوغاد افسدتم حياة الليبيين بعد ان استقويتم عليهم بالعدو ؟.وانتم العدو .

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  • هههه تخلف مستمر في كل خبر تسمعه شعب جبان ومنافق يسيطر عليه الانذال والجهلة
    الحقير مصطفى عبد الجليل مكانه السجن على خيانته للوطن وتعامله مع الصهيوني برنارد ليفي والمخابرات الاجنبية وهو من المسؤولين على قتل ربع مليون ليبي منذ 2011 يا مجلس النواب الخونة الانذال

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