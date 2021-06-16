بدعوة رسمية.. المستشار صالح يزور روما لبحث تطورات الوضع في ليبيا  

أخبار ليبيا 24

وجهت إيطاليا دعوة رسمية لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لزيارة روما بهدف بحث تطورات الوضع في ليبيا.

ويصل المستشار صالح، إلى روما غدا الخميس، وفق تصريحات صحفية للمتحدث باسم رئيس مجلس النواب، فتحي المريمي.

وأوضح المريمي أن عقيلة صالح سيبحث مع رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو، ووزير الخارجية دي مايو، مواضيع تتعلق بـ”أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن آخر التطورات على الساحة السياسية في ليبيا”.

يشار إلى أن المستشار صالح، أعلن الأربعاء رفضه التام لكافة محاولات العرقلة بقصد تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021.