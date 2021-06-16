عقيلة صالح فى «الخارجية الإيطالية» غدا لبحث آخر المستجدات الليبية

كشف المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، لمجلة “فورميكي” الإيطالية، أن رئيس البرلمان عقيلة صالح يزور العاصمة روما غداً بدعوة من السلطات الإيطالية.

وحسب مجلة “فورميكي” الإيطالية، فإنه من المقرر أن يكون على جدول الأعمال محادثات في مجلس النواب الإيطالي ووزارة الخارجية الإيطالية، التطرق لمسائل تتعلق بأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وآخر المستجدات في ليبيا.

والأسبوع الماضي أجرى «صالح» مؤتمرا صحفىا مشتركا مع رئيس مجلس النواب المغربى حبيب المالكى، فى العاصمة المغربية الرباط، مؤكدا أن الليبيين شرعوا فى تنفيذ الآلية المتفق عليها لاختيار رؤساء المناصب السيادية، إذ قام مجلس النواب بإعداد الملفات اللازمة وإرسالها إلى مجلس الدولة، لتسمية الأجهزة السيادية العاملة فى البلاد.