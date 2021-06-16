الغويل: ليبيا ليست لها استراتيجية واضحة والانقسامات الداخلية مستمرة

قال المستشار السابق للبنك الدولي حافظ الغويل، إن ليبيا جزء من اهتمامات دولية متكاملة، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن تنتشر أكثر فى أفريقيا، كما أن حلف الناتو سيتخذ موقفا قريبا لتحديد موقف موسكو قبل المواجهة الجديدة القريبة لأمريكا مع الصين.

وأضاف “الغويل” خلال تصريحات تليفزيونية، أن ليبيا ليست لها استراتيجية واضحة ولا يزال هناك انقسامات داخلية على المستوى المحلى سواء من داخل مجلس النواب أو اعتماد الميزانية.

واختتم الغويل معلقا على الزخم الدولى التى تشهدة الاحداث فى ليبيا حاليا قائلا: “إذا كنت ليبيا تريد يراها العالم ويتفاعل معها فعليها أولا البدء فى اصلاح شئونها الداخلية أولا خاصة مع قرب برلين 2.