خليفة الدغاري: تأجيل تنفيذ الاتفاق العسكري اعتراف بفشل المجتمع الدولي في ليبيا

هاجم عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، البعثة الأممية وملتقى الحوار السياسي والقاعدة الدستورية المنبثقة عن اللجنة القانونية فيه.

وقال الدغاري في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن “عدم تعاطى البعثة الأممية بشكل جاد في تنفيذ بنود مخرجات برلين وجنيف وغض النظر عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خاصة المسار العسكري وبنوده الاثنى عشر، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار وعدم خروج المرتزقة خلال 90 يوما من توقيع الاتفاق ناهيك عن بقية البنود، حيث لا تزال حبرا على ورق، ولم تقدم البعثة الأممية أو المجلس الرئاسي القائد الأعلى، ما يعكس عدم تحقيق تقدم حقيقي في هذا المسار الصعب، وهو الأساس لقيام الدولة الآمنة والمستقرة” على حد قوله.

وأضاف النائب البرلماني أن “ما يتردد عن تأجيل تنفيذ بنود هذا الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات، يعد اعترافا بفشل البعثة الأممية وبقية الدول المنخرطة بالملف الليبي للأسف الشديد”، بحسب تعبيره.

وزعم الدغاري أن “محاولة وضع قاعدة دستورية هشة من قبل اللجنة المشكلة لما يسمى ملتقى الحوار، وبمقاييس محددة، ضرب بعرض الحائط للإعلان الدستوري والقوانين الصادرة عنه، وفي مقدمتها القانون رقم 17 لسنة 2013 بشأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستوى بشكل مباشر لممثلين عن كافة الدوائر الانتخابية والتوجهات والمكونات من كل ربوع الوطن”.

وادعى النائب البرلماني أن “عرقلة إجراء استفتاء على مشروع الدستور بشكل مفتعل أو الاعتراض على العمل به كقاعدة دستورية مؤقتة من قبل بعض المتنفذين المستفيدين من حالة الفوضى واللا دولة، هو انتهاك صارخ لإرادة الليبيين والتفاف ورفض بشكل مباشر أو غير مباشر للسير في الطريق الصحيح، ووضع العصى في الدواليب لعرقلة قيام دولة الدستور والقانون، التى يتطلع إليها أبناء الشعب، واستمرار لتدوير الأزمة الليبية وزيادة معاناة الليبيين، وتجسيد لحالة الانقسام وبقاء الأوضاع في البلاد على صفيح ساخن”.