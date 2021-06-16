وزارة الخارجية تُناقش الصعوبات التي تُواجه إدارة المغتربين وسُبل تذليلها

طرابلس 17 يونيو 2021م (وال)- أجرى وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين “محمد سعيد زيدان” الأربعاء، زيارة تفقدية للاطلاع على سيّر العمل بإدارة شؤون المغتربين، وللوقوف على الصعوبات التي تُواجهها في أداء دورها المناط بها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة؛ إن الزيارة تأتي في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على متابعة أوضاع الجاليات الليبية في الخارج والوقوف على مشاكلهم.

وأكد “زيدان على” أهمية قيام هذه الإدارة بدورها، من خلال متابعتها لأحوال المغتربين، مثمناً ما يقوم به العاملون بها من جهود تستحق التقدير والثناء.

وأشار إلى أن الوزارة ستقدم الدعم اللازم لهذه الإدارة، لإيجاد الحلول لكافة المختنقات التي تواجهها حتى تقوم بأداء دورها على أكمل وجه. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال