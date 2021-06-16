«صنع الله» يبحث التعاون المشترك مع وزارة العمل والتأهيل

عقد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء اجتماعا مع عبدالناصر الرويمي مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع الذي انعقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بمدينة طرابلس، معتوق محمد معتوق خبير في مجال التنمية البشرية بوزارة العمل، وذلك وفق ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط خلال إيجاز صحفى رصدتة “الساعة 24”.

وأكدت المؤسسة النفطية أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال القوى العاملة وبرامج تأهيل وتدريب العناصر المحلية وإعدادها لسوق العمل وأبرز المشاكل العمالية وتذليلها من أجل تحقيق المستهدفات.