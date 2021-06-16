خلال زيارته لـ الثني.. أعطية: الحكومة السابقة التزمت بالحوار السياسي وسلمت السلطة بسلاسة

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أثنى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، حسين أعطيه، على الجهود التي بذلتها الحكومة الليبية المؤقتة خلال توليها مهامها.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها أعطيه إلى رئيس الحكومة الليبية الاسبق، عبدالله الثني، بمقر إقامته في مدينة بنغازي بعد عودته من الخارج.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أثنى أعطية على جهود رئيس الحكومة السابقة عبدالله الثني وتغليبه وحكومته المصلحة العامة والتزامهم بمخرجات الحوار السياسي وتسليمهم السلس للسلطة التنفيذية بعد اعتمادها بشكل رسمي من مجلس النواب والتي أضفت إلى إنشاء كيان موحد يمثل كل الليبيين والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية.

يشار إلى أن الزيارة حضرها عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية المؤقتة السابقة.