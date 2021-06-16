القطراني للثني: نثمن كل الجهود التي بذلتها حكومتكم طوال فترة توليها مسؤولياتها

أجرى النائب الأول لرئيس مجلس الوزارء بحكومة الوحدة الوطنية حسين أعطيه القطراني، الأربعاء، زيارة لرئيس الحكومة الليبية الأسبق عبدالله الثني بمقر إقامته في مدينة بنغازي بحضور عدد من نواب البرلمان وهم عيسى العريبي وزايد هدية وعبد المطلب ثابت وعدد من وزراء الحكومة الليبية السابقة بعد عودته من الخارج.

ومن خلال هذه الزيارة أثنى النائب الأول على كل الجهود التي بذلتها الحكومة برئاسة عبدالله الثني طوال فترة توليهم هذه المهمة، ولتغليبهم للمصلحة العامة وإلتزامهم بمخرجات الحوار السياسي وتسليمهم السلس للسلطة التنفيذية بعد إعتمادها بشكل رسمي من البرلمان الليبي والتي أضفت أخيرا إلى إنشاء كيان موحد يمثل كل الليبيين والمتمثله في حكومة الوحدة الوطنية .