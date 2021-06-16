نائب الدبيبة ببنغازي يزور الثني عقب عودته من الخارج

زار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني، أمس الأربعاء، رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبدالله الثني بمقر إقامته في مدينة بنغازي.

ورافق القطراني بالزيارة والتي جاءت بمناسبة عودة الثني من الخارج، عدد من أعضاء مجلس النواب ووزراء الحكومة الليبية السابقة .

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية، أثنى القطراني على “كل الجهود التي بذلتها الحكومة السابقة برئاسة الثني طوال فترة توليهم هذه المهمة، ولتغليبهم المصلحة العامة والتزامهم بمخرجات الحوار السياسي وتسليمهم السلس للسلطة التنفيذية بعد اعتمادها بشكل رسمي من البرلمان الليبي، والتي أضفت أخيرا إلى إنشاء كيان موحد يمثل كل الليبيين والمتمثلة في حكومة الوحدة الوطنية”.