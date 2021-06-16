اللافي والكوني يبحثان مع بالكور الأوضاع الراهنة بالعجيلات

عقد عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني، لقاء مع عضو مجلس النواب عن مدينة العجيلات عبد المنعم بالكور، الأربعاء، بحثوا خلاله الوضع الراهن في المدينة بعد التوترات الأمنية التي شهدتها مؤخراً.

كما بحث اللقاء آليات الحفاظ على استقرار المدينة، وإعادة الحياة لطبيعتها، من خلال التأكيد على دور الأجهزة الأمنية الرسمية للقيام بمهامها المناطة بها، في حفظ الأمن.

وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن توجيهات المجلس بصفته (القائد الأعلى للجيش الليبي) كانت حازمة منذ البداية لرئاسة الأركان العامة بأن تتخذ كافة الإجراءات الصارمة للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

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