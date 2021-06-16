رئيس لجنة الطاقة النيابية للعبار: قطاع النفط والغاز مهم للإقتصاد الوطني وسندعمه

استقبل وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار، بمكتبه في بنغازي، رئيس لجنة الطاقة الموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي والنائب بدر النحيب.

وخلال الاجتماع، بحث الحاضرون سُبل تنفيذ زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67% وفق القرار الصادر برقم 642.

ومن جانبه بيّن العبار، للعريبي والنحيب أن هذه الزيادة رغم تواضعها إلا إنها مستحقة للعاملين بالقطاع، لما يقومون به من عمل وجهد كبيرين فى بيئة قاسية، وظروف صعبة للغاية، حيث يقع على عاتقهم تأمين الدخل الوحيد للدولة الليبية.

كما أوضح العبار أن هذه الزيادة هامة لإستمرار مستخدمي قطاع النفط فى أعمالهم بالحقول والمواني وكافة المواقع النفطية بكل همة ونشاط . وأكد أنه على يقين بأن مجلس النواب المؤقر يقدر الدور الذي يقوم به مستخدمي قطاع النفط والغاز، والجهد المبذول منهم لتأمين دخل الليبيين. من جانبهم، أكد النواب على أهمية قطاع النفط والغاز للإقتصاد الوطني، وتفهمهم للواجبات الكبيرة الملقاة على عاتق مستخدميه كافة.

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