الزغيد: الجيش خط أحمر ولولاه لما كانت هناك انتخابات

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد، إن القوات المسلحة العربية الليبية هى حامى الحدود الليبية ضد أى عدوان، وهو الذى سيكون له الشرف فى الإشراف على الانتخابات وحمايتها للوصول بليبيا إلى الطريق الصحيح .

الزغيد، وفي تصريحات خاص بقناتنا، أكد أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، مؤكدا أنه لولا القوات المسلحة لما كان هناك مجلس نواب، ولم يكن هناك انتخابات رئاسية مقبلة .

واختتم قائلا: “الجيش خط أحمر، دونه الموت”، مردفا: “إننا كمجلس نواب داعمون للقوات المسلحة طوال الوقت لأنه حامى الحدود الليبية، وصانع الاستقرار للمواطن الليبى وحائط صد للبلاد ضد العدوان والمليشيات الإرهابية”.

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