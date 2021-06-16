ليبيا الان

صلاح القادري: “برلين 2” سيقطع الطريق على تركيا في ليبيا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

شدد الباحث السياسي صلاح القادرى، على أهمية مؤتمر “برلين 2″ المرتقب، قائلا إن أحد أهم أهدافه هو قطع الطريق على الطرف التركى.

وأضاف “القادرى” خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 ” أن مؤتمر “برلين 2” يأتى فى أجواء سياسية وعسكرية مختلفة تماما عن سابقه “برلين 1”.

وأوضح قائلا: “حاليا يوجد استقرار عسكرى وأيضا حكومة واحدة وليست حكومتين كما كان من قبل، ولا يوجد أكثر من جسم سياسى يمثل الدولة الليبية حاليا”.

واختتم ” القادرى ” تصريحاتة التليفزيونية، مؤكدا أن مؤتمر “برلين 2” يختلف تماما عن سابقة والأجواء الدولية المحيطة هى التى تتحدث حاليا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى ستقود الموقف حاليا، وإن كان هناك أطماع تركية.

الوسوم

ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مصح وجهك ـ موضوع برلين ـ زي وعد بولفر الي باعوا فيه فلسطين لأسرائيل ـ والجميع علموا ـ بالشركات الصهيونية التي تعمل في ألمانيا بعد العمليات البيولوجية ـ ويحاولون سرقة المال الليبي وعاءدات النفط ـ وفرض ضرائب على بريطانيا و مصر ـ وبرعاية قطرية ـ وهم أعداء لروسيا وأمريكا وسارقي العقول والأختراعات والتكنولوجيا من الصين .ونقلها لأسواق أوروبا .

    وأنتم راقدين على وذانكم محلك سر ـ وتهزا في روسكم للأجانب ..!!

    رد

  • رغم وجود متغيرات جديدة بالفعل فى ليبيا حيث من يمثل ليبيا فى مؤتمر برلين طبقا للبند الثانى من الاتفاق السياسى هو رئيس المجلس الرئاسى المنفى ومن يعبر عن السياسة الخارجية لليبيا هى المنقوش ومن يوقع على اى قرار باسم القائد الاعلى للجيش هو المتفى بعد موافقة نائبيه واكن السراج لم يكن ياخذ موافقة نوابه .
    ومع ذلك مخرجات برلين مقدما شوية زياط لن تنفذ مالم تصدر يقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع

    رد