صلاح القادري: “برلين 2” سيقطع الطريق على تركيا في ليبيا

شدد الباحث السياسي صلاح القادرى، على أهمية مؤتمر “برلين 2″ المرتقب، قائلا إن أحد أهم أهدافه هو قطع الطريق على الطرف التركى.

وأضاف “القادرى” خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها ” الساعة 24 ” أن مؤتمر “برلين 2” يأتى فى أجواء سياسية وعسكرية مختلفة تماما عن سابقه “برلين 1”.

وأوضح قائلا: “حاليا يوجد استقرار عسكرى وأيضا حكومة واحدة وليست حكومتين كما كان من قبل، ولا يوجد أكثر من جسم سياسى يمثل الدولة الليبية حاليا”.

واختتم ” القادرى ” تصريحاتة التليفزيونية، مؤكدا أن مؤتمر “برلين 2” يختلف تماما عن سابقة والأجواء الدولية المحيطة هى التى تتحدث حاليا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى ستقود الموقف حاليا، وإن كان هناك أطماع تركية.