تذليل الصعاب في قطاع النفط محور مباحثات صنع الله ووكيل وزارة النفط ووزير الداخلية ووكيله

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، بمقر المؤسسة بطرابلس، وزير الداخلية خالد مازن ووكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم بحضور وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار.

صنع الله، وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه، أعرب عن شكره وتقديره لوزير الداخلية لمجهوداتهم في تعزيز الأمن وتأمين الوطن والمواطن في كافة أنحاء البلاد.

من جانبه أثنى وزير الداخلية على دور المؤسسة الوطنية للنفط ودورها في المحافظة على وحدة القطاع واستمرار الانتاج والذي يعد مصدر قوت الليبين الوحيد بالرغم من كل الصعوبات، كما وعد بتذليل كافة الصعاب والتحديات الأمنية التي تواجه عمل المؤسسة وخاصة الاعتداءات المتكررة على أنابيب خطوط النفط والإشكاليات التي تحدث من حين لآخر أمام المواقع النفطية وتعطل عملها .

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