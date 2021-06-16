مجلة أمريكية تضع جدولا زمنيا لخروج المرتزقة من ليبيا

سلطت مجلة «بوليتكو» الأميركية، الضوء حول عمليات خروج المرتزقة من ليبيا ووضعت جدولًا زمنيًا مدته ستة أشهر، حيث اقترحت أولاً سحب المرتزقة السوريين المدعومين من تركيا، يليها المرتزقة المدعومون من روسيا والقوات التركية النظامية، وتم تداول الاقتراح المكون من صفحتين لعدة أسابيع بين المسؤولين الدبلوماسيين في الدول المعنية ، وفقًا لمسئولين مطلعين على المحادثات.

وقال المسؤولون خلال التقرير الذى طالتعة “الساعة 24” إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح الفكرة مباشرة في الأيام الأخيرة على نظرائه في الولايات المتحدة وتركيا، وناقش ماكرون الخطة مع الرئيس الأميركي جو بايدن يوم السبت في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الإثنين في قمة الناتو في بروكسل.

وبحسب المجلة الأميركية يهدف المقترح الفرنسي لزيادة الاستقرار في بلد على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي خلق تحديات الهجرة ومخاطر الإرهاب في أوروبا.