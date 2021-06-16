شكري: مصر مستمرة في جهودها دوليا لإعادة استقرار ليبيا

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر مهتمة جدا بالأوضاع في ليبيا، ومستمرة فى جهودها الحثيثة دوليا لإعادة الاستقرار إليها والحفاظ على أمنها ومقدراتها من أجل شعبها.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن اجتماع برلين الثاني يأتي لبحث تنفيذ المخرجات التي اعتمدها مجلس الأمن، وهي عقد الانتخابات في ديسمبر، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل المليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية.

وتابع، الدول المجتمعة فى برلين عليها مسؤولية وضع كل الآليات لتمكين الليبيين من تحقيق هذه الأهداف، وأن مصر ستُسهم في تحقيق هذه الأهداف، وتُواصلُ تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين فى مجلس النواب.

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