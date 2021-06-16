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السويحلي: ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة والنظام المفتت الأفضل بالنسبة لنا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد الرئيس السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة ” عبد الرحمن السويحلي، أنه غير موافق على إجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وتساءل السويحلي في ندوة بعنوان “انتخابات 24 ديسمبر”، تابعتها ‏‏”أوج”: “إذا ما ترشح (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر هل نوافق عليه؟، لا لن نوافق ‏عليه، لن نوافق على شخص يرغب في حكمنا بالبندقية، واليوم ‏نسمح له بأن يحكمنا بالصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله: “أما لو ترشح سيف الإسلام القذافي، هل معقول أن ‏نوافق عليه، ونجعل ترشحه جائزًا، هذا واحد بيننا وبينه دم نحتاج ‏‏20 سنة، حتى ننسى أنه ممكن ينتقم مني، فنحن بشر في النهاية”، بحسب زعمه.

وقال السويحلي: “إن النظام المفتت هذا هو الأفضل بالنسبة لليبيا، ‏رغم العيوب الكثيرة، التي نستطيع أن نعالجها، ولكن ليس بالذهاب ‏بعيدًا والتطرف عن طريق انتخاب شخص بشكل مباشر عن طريق ‏الصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة، ومؤتمر ‏برلين وغيره تتكلم عن انتخابات رئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية، ‏وهو ما يعني أن يتم ذلك من خلال الاتفاق على الدستور لا مجرد ‏الانتخابات فقط”، بحسب زعمه.

وأتم بقوله “في النهاية الليبيين هم أصحاب القرار، لكن من خلال ‏مضامين دستورية واضحة”، بحسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هل انت وصى ايها المجرم على رأى الشعب هو حر فى اختيار من يشاء رئيسا ولا قيمة لشوية خرفان من شواذ المجتمع فطالما ان باب الترشح مفتوح للجميع فالصندوق هو الفيصل فى للاختيار ياحمار ولو جاء حفتر بارادة شعيية فهذا دلسل على الوعى الشعبى ورفضه للخوان طيور الظلام لايعيشون الا فى ظل الفوضى والاكاذيب فالمشير خليفة حفتر جاء لمنصبه بقرار من نواب الشعب واحترم ارادة نواب الشعب الذين منحوا الثقة لحكومة مدنية برئاسة عبدالله الثنى مارست عملها فى حماية الجيش الوطنى حتى سلمت السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التى نالت الثفة وحلفت اليمين فى حماية الجيش ومن يريد ان ياتى عبر البندقية لا يقبل للاحتكام للصندوق وكان المفروض ان يشكل مجلس عسكرى حاكم ويحل البرلمان والخكومة وهو مالم يحدث ويكذب خزعبلات الاخوان عن حكم العسكر فاى حكم عسكرية يرفض الاحتكام للصندوق !!!

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  • يا سويحلي يا مصراتي يا متخلف لا قيمة لك ولامثالك الجهلة الخونة المجرمين الارهابيين الهمج الذين قتلوا وعذبوا وارهبوا المجتمع في جريمة تاريخية يجب محاسبتكم عليها يا حيوانات وانت يا مصراتي يا حمار يجب عليك الهجرة الى اسيادك الاتراك الانجاس ولا تتكلم عن امور تخص الشعب الليبي يا متخلف اترك ليبيا وهاجر لاسيادك الاتراك الانجاس سلالة المغول اعداء الدين يا مصراتي يا همجي يا متخلف

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  • الغير في الدوله التي تعرف بالعالم الأول المسؤول الرفيع يآتي الي مصب قيادي ليخدم الدوله من خلاله لما يظنه واجب وطني ولكن في ليبيا يآتي المسؤول لينهب من الدوله لما يعتبره من ان النهب من الدوله الغنيمه والمسؤول في تلك الدول يعمل لفتره ثم يفسح المجال لجيل الشباب غيره ولكن في ليبيا المسؤول يلصق مدي الحياه في منصبه الذي اقتحمه اقتحام دون مقدره علي خدمة البلاد والعباد وتجعل الناس تطالب به فهذا السويحلي اعادوا تدويره من المؤتمر العام الي المجلس الاعلي الي ان اثبت عدم صلاحيته نهائيا لأي منصب قيادي وحد زعمه وما اكثر الزاعمين في بلادنا انه في عهد القذافي الوحيد الذي دعاه القذافي اليه فرفض الحضور تلبيه لطلب القذافي وتصديق هذا من عدمه متروك للمواطن الليبي

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  • جماعة 17 فبراير داخوا …. يرددو كلام متناقض . من جهة يقولو نريد حاكم عن طريق الانتخاب . ومن جهة يطلع لك واحد زفت زي السويحلي يقول لك لن نقبل او سيف . او . او …. يا سيد هذي انتخابات . وكل مرشح هناك من يدعمه وهناك من يدعم غيره . في كل دول العالم . لا يوجد رئيس له شعبية 100%
    تحشموا واقبلوا باي نتيجة . والا ارحلوا لبلد اخر يمنع الاجانب من الانتخاب .

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  • بالنسبة لنا ؟؟؟ ..من أنتم ؟؟؟ انتم الانقلابيون الفاسدون النفعيون ؟..ولكن الشعب يريدها مباشرة فماذا انتم فاعلون؟..انتم لن تجلبوا الا التدخل الاجنبي الذي لن يقبل في نهاية المطاف الا بدولة قوية واحدة موحدة ؟؟..يعني ستكونون خارج اللعبة ؟.

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