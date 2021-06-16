السويحلي: ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة والنظام المفتت الأفضل بالنسبة لنا

أكد الرئيس السابق لما يسمى “المجلس الأعلى للدولة ” عبد الرحمن السويحلي، أنه غير موافق على إجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه يرغب في إجراء الانتخابات البرلمانية فقط.

وتساءل السويحلي في ندوة بعنوان “انتخابات 24 ديسمبر”، تابعتها ‏‏”أوج”: “إذا ما ترشح (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر هل نوافق عليه؟، لا لن نوافق ‏عليه، لن نوافق على شخص يرغب في حكمنا بالبندقية، واليوم ‏نسمح له بأن يحكمنا بالصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

وأضاف بقوله: “أما لو ترشح سيف الإسلام القذافي، هل معقول أن ‏نوافق عليه، ونجعل ترشحه جائزًا، هذا واحد بيننا وبينه دم نحتاج ‏‏20 سنة، حتى ننسى أنه ممكن ينتقم مني، فنحن بشر في النهاية”، بحسب زعمه.

وقال السويحلي: “إن النظام المفتت هذا هو الأفضل بالنسبة لليبيا، ‏رغم العيوب الكثيرة، التي نستطيع أن نعالجها، ولكن ليس بالذهاب ‏بعيدًا والتطرف عن طريق انتخاب شخص بشكل مباشر عن طريق ‏الصندوق الانتخابي”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “ليبيا لا تحتاج إلى انتخابات رئاسية مباشرة، ومؤتمر ‏برلين وغيره تتكلم عن انتخابات رئاسية لإنهاء المراحل الانتقالية، ‏وهو ما يعني أن يتم ذلك من خلال الاتفاق على الدستور لا مجرد ‏الانتخابات فقط”، بحسب زعمه.

وأتم بقوله “في النهاية الليبيين هم أصحاب القرار، لكن من خلال ‏مضامين دستورية واضحة”، بحسب زعمه.

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