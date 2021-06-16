الدبيبة للنواب: اقترضنا 30 مليار من المركزي وإن لم تعتمدوا الميزانية سأخرج للشعب وأعلن فشلي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إن وضع الميزانية تم بناء على دراسات لوضع النفط وحجم الإنتاج والسعر، وكذلك سعر الصرف الجديد، مشيرًا إلى أن كل أوجه وبنود الميزانية وُضعت على أساس أن سعر الصرف 4.4، وسعر البرميل 50 دولار، وإنتاج ليبيا مليون برميل.

وأشار، خلال جلسة مع عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن الميزانية، إلى أن إنتاج النفط اليوم في ليبيا تجاوز مليون و300 ألف برميل، وسعر البرميل تجاوز 70 دولارًا، وأن هذا يعني أن الميزانية وضعت بشكل حقيقي وتحفظي إلى حد كبير، وأنه سيكون هناك فائض.

ولفت إلى أن حكومته قدمت الميزانية لمجلس النواب في نفس اليوم الذي حازت فيه الثقة، قبل 3 أشهر، وتم مراجعتها بناء على طلب المجلس أكثر من مرة، مؤكدًا أن ما يتردد بشأن اعتماد بند واحد يجعلها لم تعد ميزانية بل شيئا آخر.

وقال إن “الحكومة تحتفظ بحق الليبيين في أن تقدم حكومتهم ميزانيتها، مؤكدًا أنها تقبل بأي ملاحظات على أوجه صرفها، خاصة في ظل وجود أجهزة رقابية وديوان المحاسبة المختص بمراجعة أوجه الصرف، وكذلك الرقابة الإدارية، هذا إذا كان هناك تخوفات من الصرف في أوجه غير معلومة”، بحسب قوله.

وأكد أن “الميزانية هي لكل الشعب الليبي في مختلف المناطق، مشيرًا إلى سداد كل المنح، وكذلك سداد كل رسوم منح الطلاب الدارسين بالخارج، إضافة إلى أن ميزانية التعليم التي كانت مليونًا أصبح مطلوبا لها 4.5 ملايين، وهذا التضخم الحكومة غير متحكمة فيه”.

وأضاف أن “كل محطات الكهرباء بحاجة إلى إجراءات صيانة، إضافة إلى المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عن مبالغ للصيانة، وأن القيمة التي كانت 100 مليون أصبحت 2.5 مليار بسبب سعر الصرف والتضخم”.

وتابع بأن “القطاع الصحي يعاني معاناة كبيرة، وأنه حضر أمس مؤتمر المصحات، وأنه رغم أن ليبيا قطعت شوطًا كبيرًا في معالجة آفة كورونا إلا أن اللقاحات التي حصلت عليها ليبيا مازالت لم تسدد الجزء الأكبر من ثمنها، انتظارًا للميزانية، منوها بأن الأمصال مكلفة جدًا وتتحكم فيها عدة دول”.

واستطرد بعرض أوجه الصرف المطلوبة وتنتظر الميزانية، منوها بأن “الطرق في عموم ليبيا تحتاج إلى مبالغ كبيرة لصيانتها بعد أن تهالكت، خاصة أن شبكة الطرق الليبية بدأت في السبعينات والثمانينات ولم تُجدد حتى اليوم، مما يضاعف معاناة الليبيين”.

وأشار إلى أن “الحكومة تعمل على تشجيع المقاولين الليبيين للانخراط في أعمال الصيانة واستكمال المباني، مؤكدًا أن إعادة الدولة الليبية إلى وضعها الطبيعي يحتاج إلى ما هو أكثر من الميزانية المرصودة”.

وقال إنه “جلس مع المعلمين وأنهم شريحة تضم 608 آلاف معلم، مؤكدا أنه يشعر بالخجل لأن هذه الفئة مازالت تتقاضى مرتبات تتراوح بين 500 و700 دينار، فيما أصبح خط الفقر في ليبيا 1390 دينارًا، بعد أن كان 600 دينار، ما يعني أنه من 60% إلى 70%من الليبيين يعيشون تحت خط الفقر حتى رغم الزيادات التي يحاول إقرارها”.

وأوضح أن “الزيادة المقررة لتحسين رواتب المعلمين تبلغ 6.8 مليار دينار، فيما تحتاج الزيادة المطلوبة إلى 32 مليار لتعديل الرواتب وفق ما أقره مجلس النواب بعد دراسات وحسابات “بالورقة والقلم”، على حد تعبيره.

وعن قطاع الشرطة، أكد أنه للوصول إلى شكل لائق برجل الشرطة يمثل الدولة الليبية، ومن أجل دعم الجهاز بالأدوات والمعدات والملابس، إضافة إلى المرتبات، فإن القطاع يحتاج إلى 11 مليارًا.

وأضاف أن فئة الأطباء والتي يفترض أنهم من الشريحة الأعلى دخلاً في العالم، فإن ميزانيتهم تتطلب 8 مليارات حتى يشعروا أن الدولة تدعمهم وتقف بجانبهم وتقدرهم.

وعن بنود التنمية في الميزانية شدد على أن الحكومة لا تخجل من إطلاع الليبيين على أوجه صرف كل دينار بالميزانية، مشيرًا إلى أن العقود التي تبلغ قيمتها 100 مليون تحركت مباشرة لتصبح أكثر من 300 مليون بسبب سعر الصرف، كما يطالب المقاولون الليبيون وغيرهم أولا بتعديل أسعار التعاقدات.

ولفت إلى أن ليبيا حتى الآن تستورد كل شيء، مشيرًا إلى أن هناك جهودا من أجل خلق صناعات محلية خاصة؛ الغذائية والخدمات، قائلاً: “ما تخافوش من الأرقام الكبيرة فهذه نتيجة طبيعية لسعر الصرف”.

وأكد أن ما يشغله هو المواطن الليبي، خاصة المرضى، ومنهم 460 طفلاً مرضى بالسرطان ليس لدى الدولة ما تقدمه لهم من دواء أو خدمات أو زرع النخاع الشوكي أو العلاج بالكيماوي، مشيرًا إلى أنه يوميًا يجد مظاهرات أمام مكتبه لمواطنين لهم حاجات لا يقدر على التصرف بشأنها بسبب الميزانية.

وأشار إلى أن أهالي من المنطقة الشرقية التي تعاني من الجفاف ذهبوا إليه يطلبون دعم العلف، منوها بأن هذا البند وحده يحتاج إلى 80 مليون دينار.

وشدد على أن الميزانية ليست مسألة أرقام كبيرة أو صغيرة بل يجب النظر إلى أن هذه دولة وهذا شعب يعاني منذ 10 سنوات وهذه مقدراته، وما تفعله الحكومة أنها تُقدم له قطرات تروي ظمأه.

وأكد أن مسألة الميزانية ليست خلافًا بين الحكومة أو مجلس النواب فالطرفان مسؤولان أمام الشعب، مؤكدًا أن الحكومة بعد هذا البيان المُعلن لتوضيح الحقائق لم تعد تستطيع الوقوف أمام الشعب وهي شاعرة بالعجز عن التصرف.

وألمح إلى أن التأخر في اعتماد الميزانية قد يضطره للخروج إلى الشعب لإعلان الفشل عن إدارة أموره وتنفيذ وعوده لهم، مؤكدًا “إحنا دون اعتماد الميزانية عاجزين وسنعجز أكثر الشهر القادم”.

وأشار إلى أن الحكومة أخذت من مصرف ليبيا المركزي قروضا تقترب من 30 مليارًا لتغطي بها المرتبات والمنح التي صرفتها، مؤكدًا أن المركزي لم يعد قادرًا على إعطاء الحكومة مبالغ أخرى.

وخاطب النواب قائلا: “أعطيتونا الثقة بارك الله فيكم وهذا معناه أنكم وثقتم فينا، كملوها وأعطونا الميزانية وحاسبونا، ونحن لا نتستر على أي وزير أو مسؤول، وطلبت من شركة الكهرباء مراقبة ومحاسبة أي مسؤول، ونحن نريد أن ننجز، ونحن طرف وأنتم طرف، والشعب الليبي طرف بيننا وهذه المسؤولية مشتركة، ونحن لا نريد أن نتخطاكم لأنكم الأساس في هذه الحكومة، وكل من لديه ملاحظة على وزير أو مسؤول عليكم محاسبته”.

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