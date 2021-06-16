تحقيق استقصائي فرنسي يُثبت بالوثائق دفع قطر ملايين “اليوروهات” لبرنارد ليفي

كشفت وثائق رسمية مسربة من وزارة الاقتصاد القطرية، أن “الدوحة دفعت ملايين “اليوروهات” إلى “كارلا بروني” و”برنارد هنري ليفي” من أجل الإطاحة بالنظام الليبي السابق”، بحسب التقرير.
وأوضحت الوثائق، التي تحصل عليها المحققين الاستقصائيين “برنارد نيكولا وتيري جادولت”، ونشرتها مجلة “ماريان” الفرنسية أن “قطر دفعت ملايين “اليوروهات” إلى كارلا بروني زوجة رئيس وزراء فرنسا حينها، نيكولا ساركوزي، والصهيوني الفرنسي، برنارد هنري ليفي، من أجل الإطاحة بالقذافي ودفع حلف شمال الأطلسي ”الناتو” إلى عمليته التي أحدثت الفوضى في ليبيا طوال السنوات الماضية”، بحسب التقرير.
ويؤكد التقرير أن “ما طرحه الصحفيان يفجر الكثير من الأسئلة حول العلاقات المُبهمة ما بين قطر وبعض الشخصيات الفرنسية والأجنبية، التي تسعى من خلالها الدوحة لتوسيع نفوذها في باريس”، بحسب التقرير.
وتظهر الوثائق أنه “في الفترة ما بين 2009 و2011، قام أمير قطر حينها، حمد بن خليفة آل ثاني، بطلب إجراء تحويلات لصالح كارلا بروني، بمبلغ 9 مليون يورو، وبرنارد هنري ليفي بقيمة 9.1 مليون يورو، بالإضافة إلى أموال أخرى أرسلت إلى ابن ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأخرى لمنظمة هيومن رايتس ووتش”، بحسب التقرير.
ويؤكد المحققان أنهما “تحصلا من مصدر موثوق به على وثائق رسمية من وزارة الاقتصاد والمالية القطرية، تثبت تحويل تلك الأموال في صيغة هدايا، والتي يبدو أنها كانت محاولة من قطر لبسط نفوذها الإقليمي، وتسهيل عملية الإطاحة بالقذافي من ليبيا، لصالح جماعة الإخوان، مستندة إلى الدور الحاسم للتدخل الفرنسي في عملية الناتو، والتي كان برنارد هنري ليفي مهندسًا حيويا لها”، بحسب التقرير.
ورغم أن تلك الوثائق رسمية، إلا “أن كارلا بروني وابن بلاتيني رفضا الرد على تلك الاتهامات، فيما نفت هيومن رايتس ووتش حصولها على أي تمويل من أي دولة، ولكن برنارد هنري ليفي، بدلا من النفي أو عدم الرد، دفع أحد محاميه للحديث مع الناشر، دينيس روبرت، لإثنائه عن نشر التقرير، مع نفي صحة الاتهامات، وتهديده برفع دعوى تعويض في حالة نشر التقرير، وهو ما فعله حاليًا في قضية يتم النظر فيها في القضاء الفرنسي، حيث قال في محضر دعواه إنه لا يوجد أدنى اتصال له من أي نوع مع قطر، وأي مستند يدعي عكس ذلك حتى لو رسمي فهو مجرد تزوير فادح”، بحسب التقرير.
ورد برنارد نيكولا عن كيفية حصوله على تلك الوثائق من الحكومة القطرية، بقوله إنه “لا يمكن الإفصاح عن مصدره، لكن تلك الوثائق يمكن أن تخرج بكل سهولة وسط الخلافات ومحاولات الاستيلاء على السلطة التي وقعت في الحكومة القطرية الفترة الماضية، كما أن بنك قطر الوطني، يوجد لديه وثائق عديدة بالتحويلات المالية المذكورة، لافتًا إلى أنه متأكد بصورة كبيرة من صحة الوثائق التي لديه، خاصة وأننا نعرف عملية توجيه المستندات من الألف إلى الياء”، بحسب التقرير.
وأوضح أن”مهمتهم لمدة شهرين كانت التأكد من صحة تلك الوثائق، قائلاً: “حصلنا خلال عمليات التحقق على شيكات أخرى تبعث بها قطر لتمويل الجماعات الجهادية في شمال مالي، لأولئك الذين سلحوا أنفسهم على أنقاض ليبيا ما بعد القذافي”، بحسب التقرير.
وأكد أنه “استعان بمسؤولين استخباراتيين بعضهم يعملون حتى الآن في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وأكدوا أن تلك الوثائق لا يمكن أن تكون مزورة بأي حال من الأحوال، والتي كشفت أيضا أن برنارد هنري ليفي، الذي كان دائم الهجوم على النظام القطري، استغل الأموال القطرية من أجل تخطيطه للإطاحة بالقذافي، واستفاد منها بتعزيز اتصالاته مع جماعة الإخوان في ليبيا، وبعدها بدأ ظهوره المتكرر في قناة الجزيرة المملوكة لقطر”، بحسب التقرير.
ويعتقد نيكولا أن “أمير قطر السابق، كان يود أن يشكر برنارد هنري ليفي، بتلك الملايين على دوره كـ”مذيع للأخبار الكاذبة” حول ليبيا، وأكاذيبه حول المذابح التي كان ينفذها أو يسعى لتنفيذها القذافي”، بحسب التقرير.
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