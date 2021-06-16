تحقيق استقصائي فرنسي يُثبت بالوثائق دفع قطر ملايين “اليوروهات” لبرنارد ليفي

كشفت وثائق رسمية مسربة من وزارة الاقتصاد القطرية، أن “الدوحة ‏دفعت ملايين “اليوروهات” إلى “كارلا بروني” و”برنارد هنري ليفي” من أجل ‏الإطاحة بالنظام الليبي السابق”، بحسب التقرير.

وأوضحت الوثائق، التي تحصل عليها المحققين الاستقصائيين “برنارد ‏نيكولا وتيري جادولت”، ونشرتها مجلة “ماريان” الفرنسية أن “قطر ‏دفعت ملايين “اليوروهات” إلى كارلا بروني زوجة رئيس وزراء فرنسا ‏حينها، نيكولا ساركوزي، والصهيوني الفرنسي، برنارد هنري ليفي، ‏من أجل الإطاحة بالقذافي ودفع حلف شمال الأطلسي ‏‏”الناتو” إلى عمليته التي أحدثت الفوضى في ليبيا طوال السنوات ‏الماضية”، بحسب التقرير.

ويؤكد التقرير أن “ما طرحه الصحفيان يفجر الكثير من الأسئلة حول ‏العلاقات المُبهمة ما بين قطر وبعض الشخصيات الفرنسية ‏والأجنبية، التي تسعى من خلالها الدوحة لتوسيع نفوذها في باريس”، بحسب التقرير.

وتظهر الوثائق أنه “في الفترة ما بين 2009 و2011، قام أمير قطر ‏حينها، حمد بن خليفة آل ثاني، بطلب إجراء تحويلات لصالح كارلا ‏بروني، بمبلغ 9 مليون يورو، وبرنارد هنري ليفي بقيمة 9.1 مليون ‏يورو، بالإضافة إلى أموال أخرى أرسلت إلى ابن ميشيل بلاتيني، ‏رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأخرى لمنظمة هيومن رايتس ‏ووتش”، بحسب التقرير.

ويؤكد المحققان أنهما “تحصلا من مصدر موثوق به على وثائق رسمية من وزارة الاقتصاد ‏والمالية القطرية، تثبت تحويل تلك الأموال ‏في صيغة هدايا، والتي يبدو أنها كانت محاولة من قطر لبسط نفوذها ‏الإقليمي، وتسهيل عملية الإطاحة بالقذافي من ‏ليبيا، لصالح جماعة الإخوان، مستندة إلى الدور الحاسم ‏للتدخل الفرنسي في عملية الناتو، والتي كان برنارد هنري ليفي ‏مهندسًا حيويا لها”، بحسب التقرير.

ورغم أن تلك الوثائق رسمية، إلا “أن كارلا بروني وابن بلاتيني رفضا ‏الرد على تلك الاتهامات، فيما نفت هيومن رايتس ووتش حصولها ‏على أي تمويل من أي دولة، ولكن برنارد هنري ليفي، بدلا من النفي ‏أو عدم الرد، دفع أحد محاميه للحديث مع الناشر، دينيس روبرت، ‏لإثنائه عن نشر التقرير، مع نفي صحة الاتهامات، وتهديده برفع ‏دعوى تعويض في حالة نشر التقرير، وهو ما فعله حاليًا في قضية ‏يتم النظر فيها في القضاء الفرنسي، حيث قال في محضر دعواه إنه ‏لا يوجد أدنى اتصال له من أي نوع مع قطر، وأي مستند يدعي ‏عكس ذلك حتى لو رسمي فهو مجرد تزوير فادح”، بحسب التقرير.‏

ورد برنارد نيكولا عن كيفية حصوله على تلك الوثائق من الحكومة ‏القطرية، بقوله إنه “لا يمكن الإفصاح عن مصدره، لكن تلك الوثائق ‏يمكن أن تخرج بكل سهولة وسط الخلافات ومحاولات الاستيلاء ‏على السلطة التي وقعت في الحكومة القطرية الفترة الماضية، كما أن ‏بنك قطر الوطني، يوجد لديه وثائق عديدة بالتحويلات المالية ‏المذكورة، لافتًا إلى أنه متأكد بصورة كبيرة من صحة الوثائق التي ‏لديه، خاصة وأننا نعرف عملية توجيه المستندات من الألف إلى ‏الياء”، بحسب التقرير.

وأوضح أن”مهمتهم لمدة شهرين كانت التأكد من صحة تلك ‏الوثائق، قائلاً: “حصلنا خلال عمليات التحقق على شيكات أخرى تبعث ‏بها قطر لتمويل الجماعات الجهادية في شمال مالي، لأولئك الذين ‏سلحوا أنفسهم على أنقاض ليبيا ما بعد القذافي”، بحسب التقرير.

وأكد أنه “استعان بمسؤولين استخباراتيين بعضهم يعملون حتى الآن ‏في منطقة الخليج وشمال إفريقيا، وأكدوا أن تلك الوثائق لا يمكن ‏أن تكون مزورة بأي حال من الأحوال، والتي كشفت أيضا أن برنارد ‏هنري ليفي، الذي كان دائم الهجوم على النظام القطري، استغل ‏الأموال القطرية من أجل تخطيطه للإطاحة بالقذافي، ‏واستفاد منها بتعزيز اتصالاته مع جماعة الإخوان في ‏ليبيا، وبعدها بدأ ظهوره المتكرر في قناة الجزيرة المملوكة لقطر”، بحسب التقرير.

ويعتقد نيكولا أن “أمير قطر السابق، كان يود أن يشكر برنارد هنري ‏ليفي، بتلك الملايين على دوره كـ”مذيع للأخبار الكاذبة” حول ليبيا، ‏وأكاذيبه حول المذابح التي كان ينفذها أو يسعى لتنفيذها ‏القذافي”، بحسب التقرير.

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