إنشاء غرفة طوارئ برئاسة «سعفان» و«الرضا» لتسهيل عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

استقبل وزير القوى العاملة المصري، الأربعاء، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية على الرضا، بمقر الوزارة في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، في حدود القوانين والأنظمة المتبعة في الدولتين.

واحتضنت قاعة الاجتماعات، بديوان وزارة القوى العاملة المصرية، اجتماعا تقابليا، ضم وفد وزارة العمل والتأهيل برئاسة وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، ووزارة القوى العاملة المصرية برئاسة الوزير “محمد سعفان”.

وتناول الاجتماع، مناقشة بنود مذكرة التفاهم، على النحو الذي يكفل تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة، في حدود القوانين والأنظمة المتبعة في الدولتين.

وأكد الطرفان على سرعة بدء عمل اللجنة الفنية، المكلفة بمنظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، إضافة إلى تأسيس غرفة طوارئ في الوزارتين، للتعاون فيما يتعلق بعودة العمالة، من أجل التعامل مع أي طارئ، على أن تكون برئاسة الوزيرين شخصياً.

ويأتي هذا الاجتماع، في إطار تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية، بشأن التعاون في مجالات العمل والقوى العاملة بين البلدين، وذلك من أجل استئناف عودة الشركات والعمالة المصرية إلي ليبيا للمشاركة في اعادة الإعمار، وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان شهادات الشكر والتقدير والدروع التذكارية.