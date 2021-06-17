وزير التعليم يبحث تنفيذ مشروع “التعليم الإلكتروني عن بعد”

عقد وزير التربية والتعليم موسى المقريف، الأربعاء، اجتماعًا مع اللجنة الإدارية لمشروع “التعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد”، الذي جرت خلاله مناقشة إعادة تفعيل المشروع.

وأضافت وزارة التعليم، عبر صفحتها على فيسبوك، أن أعضاء لجنة المشروع الليبي للتعليم الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد، استعرضوا مع الوزير المشاكل والصعوبات التي واجهتهم، والخطة المستقبلية لتفعيل المشروع الذي يخدم العملية التعليمية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بمكتب الوزير، رئيس اللجنة الإدارية للمشروع، ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق، وأعضاء اللجنة: مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومدير عام مركز التدريب وتطوير التعليم.

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