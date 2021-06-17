شكشك يزور المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة ويستمع لشكوى المرضى

تفقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل به .

وكان في استقبال رئيس الديوان النائب عن مدينة صبراتة ” فرج عبدالمالك ” والمدير التنفيذي للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة الدكتور ” خليفة العماري”، والمدير العام لمستشفى صبراتة الدكتور ” فتحي الكواش “، وعضوا المجلس البلدي صبراتة، وعدد من الاستشاريين من الأطباء بالمعهد القومي ومستشفى صبراتة.

وتفقد شكشك خلال زيارته عددا من الأقسام بالمعهد القومي لعلاج الأورام والتقى ببعض المرضى واستمع لمعاناتهم وظروفهم وأبرز العراقيل التي تواجههم .

واشتكى المرضى لرئيس الديوان عن وجود نقص حاد في الأدوية الكيماوية والمعدات الطبية، وما يواجهونه من ظروف معيشية صعبة نتيجة بعد المسافة ومجيئهم من مناطق بعيدة، ناهيك عن عدم وجود أماكن لإيوائهم واحتضانهم بعد إجراء العمليات لهم.

كما قام رئيس الديوان بزيارة لقسم الإيواء حيث وجده بحالة سيئة من حيث البناء وتعرضه للسقوط.

وأكد شكشك، أنه تم الاتفاق مع وزير الصحة على معالجة كافة المشاكل والمختنقات التي تواجه المركز والمرضى المترددين عليه.