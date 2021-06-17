القادري: “برلين 2” سيقطع الطريق على تركيا في ليبيا

شدد الباحث السياسي صلاح القادري، على أهمية مؤتمر “برلين 2″ المرتقب، قائلا إن أحد أهم أهدافه هو قطع الطريق على الطرف التركي.

وأضاف القادري خلال تصريحات تليفزيونية، أن مؤتمر “برلين 2” يأتى فى أجواء سياسية وعسكرية مختلفة تماما عن سابقه “برلين 1”.

وأوضح قائلا: “حاليا يوجد استقرار عسكرى وأيضا حكومة واحدة وليست حكومتين كما كان من قبل، ولا يوجد أكثر من جسم سياسى يمثل الدولة الليبية حاليا”.

واختتم القادري، مؤكدا أن مؤتمر “برلين 2” يختلف تماما عن سابقة والأجواء الدولية المحيطة هى التى تتحدث حاليا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التى ستقود الموقف حاليا، وإن كان هناك أطماع تركية.

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