الرئيس الفرنسي يقترح خطة لتفريغ المرتزقة من ليبيا خلال 6 أشهر

نسبت مجلة بوليتكو الأميركية في تقرير لها ما سمته اقتراحا قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى نظيريه الأميركي جوزيف بايدن والتركي رجب طيب أردوغان، يتعلق بانسحاب القوات العسكرية الأجنبية من ليبيا، إضافة إلى المرتزقة.

وكشف التقرير أن الخطة الفرنسية متدرجة التنفيذ وفق مواعيد زمنية، وأن أول مرحلة يمكن مباشرة تنفيذها في الأول من شهر يوليو المقبل، من دون أن تكشف الصحيفة ما إذا كان بايدن وإردوغان قد وافقا ماكرون على خطته.

وبحسب المجلة الأميركية، فإن الخطة الفرنسية تتضمن مراحل زمنية تصل مدة تنفيذها إلى 6 أشهر، إذ تتضمن سحب المرتزقة السوريين والقوات التركية الذين قامت تركيا بجلبهم إلى طرابلس مطلع عام 2020، والتأكد من أنهم قد غادروا ليبيا بالفعل.

وتنص الخطة الفرنسية على أن تبدأ بعد ذلك عملية إعادة توحيد القوى الأمنية الليبية المنقسمة، وتكليفها وفق خطة بـ “ضمان أمن المدن”، لكن المجلة الأميركية لم تورِد أيضا ما إذا كانت فرنسا قد عرضت خطتها للتشاور مع الأجسام السياسية القائمة في ليبيا.

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