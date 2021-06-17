العبار: من المهم زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67%

اجتمع رفعت محمد العبار وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج، بمكتبه ببنغازي، مع عضوي مجلس النواب عيسى العريبي، بدر النحيب.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع زيادة مرتبات العاملين بقطاع النفط والغاز بنسبة 67% وفق القرار الصادر برقم 642.

وأوضح العبار خلال اللقاء أن هذه الزيادة – رغم تواضعها – إلا أنها مستحقة للعاملين بالقطاع، لما يقومون به من عمل وجهد كبيرين فى بيئة قاسية، وظروف صعبة للغاية ، حيث يقع على عاتقهم تأمين الدخل الوحيد للدولة الليبية.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الزيادة هامة لاستمرار مستخدمي قطاع النفط فى أعمالهم بالحقول والموانئ، وكافة المواقع النفطية بكل همة ونشاط .

من جانبهما، أكد النائبان على أهمية قطاع النفط والغاز للاقتصاد الوطني، وتفهمهما للواجبات الكبيرة الملقاة على عاتق مستخدميه كافة.