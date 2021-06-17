الدبيبة يناقش آليات التنسيق والتعاون مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي وعدد من مدراء الإدارات المختصة، آليات التنسيق والتعاون بين الحكومة والهيئة لتسهيل مجريات العمل، وتفاديًا لأي عراقيل لعملها الرقابي.

وطرح الدبيبة في الاجتماع الذي عُقد بمقر الهيئة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المواصلات، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، عدداً من الملفات التي تعمل عليها الحكومة والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها.

وبحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية، طالعته “الساعة 24″، فإن الاجتماع تناول أيضا ‏الملفات ذات الأولوية كالصحة والكهرباء والجرحى والاستثمار.