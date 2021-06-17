«الدولية للهجرة» والمفوضية الأممية تطالبان بعدم إعادة المهاجرين إلى ليبيا

أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسليم أكثر من 270 مهاجراً ولاجئاً إلى خفر السواحل الليبي بواسطة سفينة تبحر رافعة علم جبل طارق.

وقالت المنظمة أن سفينة «فوس تريتون» قد أنقذت المجموعة في المياه الدولية أثناء محاولة أفرادها الوصول إلى أوروبا في 14 يونيو. وفي 15 يونيو، وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى ميناء طرابلس الرئيسي، حيث تم احتجازهم من قبل السلطات الليبية.

وأكدت المنظمتان أنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى ليبيا بعد إنقاذه في البحر، وبموجب القانون البحري الدولي، يجب إنزال الأفراد الذين يتم إنقاذهم في مكان آمن.

وأشارات المنظمتان إلى أنه في ظل عدم وجود آليات إنزال واضحة، لا ينبغي إلزام الجهات البحرية الفاعلة بإعادة اللاجئين والمهاجرين إلى أماكن غير آمنة. وتدعو المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين الدول إلى التنسيق فيما بينها حتى يتم منح السفن التجارية التي تنقذ الأشخاص المنكوبين إذناً سريعاً للنزول في مكان آمن، لتجنب تعرض الأرواح للخطر.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فقد أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13,000 شخص إلى ليبيا هذا العام، وهو ما يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم وإنزالهم في عام 2020، فيما لقي مئات آخرون حتفهم في البحر.