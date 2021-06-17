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العرادي: الشعب الليبي لم يقاتل الأتراك وحركات التمرد ضدهم ليست جهاداً ولا مفخرة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الرزاق العرادي، أبرز قيادات الإخوان المسلمين وأحد المؤسسين لحزب العدالة والبناء، وعضو الملتقى السياسي؛ أن الشعب الليبي لم يقاتل الأتراك لأن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة.

وقال «العرادي»، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إن “الشعب الليبي في عمومه لم يقاتل الأتراك وكان يعتقد أن الدولة العثمانية كانت دولة خلافة، وكان زعماء الحركة السنوسية والمدن الليبية شديدي الولاء لها”، بحسب زعمه.

وأضاف، “ولم يتم محاربتها، نعم كان هناك بعض حالات التمرد بسبب الضرائب لكنها أبدا لم تكن تعتبر جهادا ولا مفخرة كما كان قتال الطليان”, على حد قوله.

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الأتراك الدولة العثمانية العرادي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما اصح مؤخرتك اذا اسرتك عاست علي التزمزيك للاتراك و الطليان و ماعندهاس كرامه فالشعب الليبي اشرف منك ومن سرتك يا خسيس يا ذيوث

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